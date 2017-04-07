Детский писатель Анатолий Алексин умер в возрасте 92 лет

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Известный русский писатель и журналист Анатолий Алексин скончался в Люксембурге на 93-м году жизни. Печальной новостью поделился в социальной сети писатель и журналист Дмитрий Лиханов, передаёт ТАСС. Алексина не стало в первый день мая.

«1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шёл 93 год», – написал на своей страничке в Facebook Лиханов.

Алексин (Гоберман) Анатолий Георгиевич родился 3 августа 1924 года в Москве. Уже в школьные годы юный автор публиковался в журнале «Пионер» и газете «Пионерская правда». Во время Великой Отечественной войны Алексин трудился в эвакуации на стройке, был редактором заводской газеты «Крепость обороны» на строительстве Уральского алюминиевого завода.

В 1950 году окончил индийское отделение Московского института востоковедения. В том же году вышел первый сборник его повестей «Тридцать один день». С 1955 года Алексин работал в журнале «Юность», был членом его редколлегии.

В период с 1970 по 1982 годы Анатолий Георгиевич занимал должность секретаря правления, а с 1982 по 1989 годы – освобожденного секретаря Союза писателей РСФСР.

Алексин – автор пьес, повестей и рассказов для детей и юношества. В числе известных произведений писателя – «А тем временем где-то...», «Мой брат играет на кларнете», «В Стране Вечных Каникул», «Позавчера и послезавтра», «Действующие лица и исполнители», «Безумная Евдокия» и другие.

По сценариям Анатолия Алексина были сняты фильмы «Я вам пишу…», «Право быть ребенком», «Поздний ребёнок», «Расписание на завтра», «Накануне премьеры» и другие.

Книги писателя переведены на 48 языков, их суммарный тираж превысил 120 миллионов экземпляров, многие экранизированы и инсценированы.

В 1993 году Алексин уехал жить в Израиль, а с 2011-го жил в Люксембурге.

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Алексей Воскобойников