В Благовещенске прошел турнир по кикбоксингу «Кожаный фут»

В воскресенье, 30 апреля, в Благовещенске прошел турнир города по кикбоксингу «Кожаный фут». Соревнования проводились на базе Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

Турнир собрал более 100 человек из спортивных клубов Благовещенска, Благовещенского района, курсантов Морского госуниверситета и курсантов Амурского кадетского корпуса. Мероприятие было приурочено к празднику Великой Победы, сообщает пресс-служба областной федерации кикбоксинга.

Спортсмены боролись за победу в двух дисциплинах: «лайт контакт» – бои ведутся в легком контакте в режиме нон-стоп; «поинтфайтинг» – поединки с подсчетом очков, где после каждого результативного удара схватка останавливается.

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Василий Кленин