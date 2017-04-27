До 27 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 2 мая

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В Амурской области 2 мая ожидается переменная облачность. Местами выпадут слабые и умеренные осадки – преимущественно в виде дождя. В некоторых районах возможны грозы. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 14-19 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье была 7…12 градусов тепла, местами – от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем термометры покажут 22…27 градусов выше нуля, местами – плюс 12…17 градусов.

В Благовещенске 2 мая установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер дует с юго-запада, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура ночью составляла плюс 10…12, днем столбики уличных термометров покажут 25…27 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Екатерина PL