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Сегодня, 09:18 3

Путин подписал закон, запрещающий называть детей странными именами

Путин подписал закон, запрещающий называть детей странными именами
Фото: medialeaks.ru

В России официально запретят регистрировать в органах ЗАГС имена, состоящие из цифр, символов и ненормативной лексики, а также содержащие указания на ранги и титулы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«Запрещается запись имени ребёнка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака “дефис”, или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», – говорится в обновлённой статье 18 закона «Об актах гражданского состояния». Изменения внесены также в статью 58 Семейного кодекса РФ.

Автором инициативы является сенатор Валентина Петренко. Она приводила статистику органов ЗАГС Москвы начиная с 1998 года. Согласно этим данным, среди наиболее необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

По словам авторов законопроекта, его главной целью должно стать установление баланса между правом родителей и правом ребёнка на имя.

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#дети #жизнь #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Лабынкыр

    Лабынкыр
    47 минут назад

    это он опрометчиво поступил. теперь что получается Торпутом нельзя назвать? или Медвепутом?

  • Blonda

    Blonda
    45 минут назад

    и правильно сделал, а то совсем обезумели придурошные родители

  • ay

    ay
    44 минуты назад

    Только Володимиром можно?

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