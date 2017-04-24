В Крыму и не только введут курортный сбор в размере 100 рублей в день: обзор прессы

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В выходные в Благовещенске праздновали юбилей «Ровесники»; в последнем номере журнала «Форбс» опубликован список 200 российских богатеев. При этом миллиардеры заканчиваются на номере 96, и дальше идут простые миллионеришки. Вход в топ-200 начинается с 500 миллионов долларов. О чем пишет пресса – в обзоре ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

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Нескольким персонажам «Форбса» посвящены статьи – где, как, каким способом капиталы нарабатывались… Номер два – Алексей Мордашов (17,5 миллиарда долларов) в школе был «ботаном», из рогаток не стрелял, обожал любимого плюшевого мишку и имел кличку «Шаблон». А потом выучился на экономиста, начал работать на «Северстали», где ему поручили заняться приватизацией предприятия. Ну, этим все и сказано. Он хорошо справился с поручением, приватизировав предприятие в свою пользу. Его пятый сыночек от третьей жены ходит в первый класс школы, где месяц обучения стоит около 150 тысяч рублей.

«И не стыдно Мордашову? При его-то капиталах?!» – восклицает Павел Андреевич.

Напишут же такое

«Форбс» – журнал толстый, все не перескажешь, поэтому обозреватель решил заглянуть еще в «Аргументы недели». Надо же! И там о миллиардерах. Пишут, что самых богатых бизнесменов из российского списка «Форбс» освободили от налогов. Потому как живут они по большей части за рубежом и налоги платят там. Поэтому, чтобы они не платили два раза, у нас их от налогов освободили. Всё очень просто.

То есть с простого россиянина берут 39 % от фонда оплаты труда, 30 % – обязательные соцвзносы, а с остатка – 13 % подоходного. А с миллиардеров – ни-че-го!

«Говорю же, читайте "Форбс", набирайтесь опыта, становитесь миллиардерами. Так жить проще!» – советует автор обзора.

Очень интересно

Традиционно много интересного в «Амурской правде». Обозреватель уверен, что читатели и без него уделят ей должное внимание. Он же называет только две небольшие заметки. Одна о том, что заксобрание отказалось сделать 7 ноября выходным днем (понятно, на ком сошлись стрелки?), вторая – что на таможне Благовещенска задержали китайца-миллионера. Он перевозил, не задекларировав, крупную сумму денег – больше 20 тысяч долларов. Китайца выпустили домой, но деньги, понятное дело, оставили. Есть вариант – и он, пожалуй, единственный, – что их конфискуют. Не видать китайцу своей фамилии в списке китайского «Форбса».

Не пропусти

В «Российской газете» пишут о том, что японским служащим разрешили ходить на работу без галстуков. Делается это в целях борьбы с глобальным потеплением и парниковым эффектом. Начинается теплый сезон, человек без галстука будет реже включать кондиционер. Экономится электроэнергия, не портится воздух. Япония.

А еще пишут о том, что каждый третий товар на российских прилавках не соответствует нормам. Не Япония.

На посошок

Завершается обзор «Комсомольской правдой», в которой рассказывается, как известная советская актриса (звезда 50-60 годов) красавица Лариса Кронберг, которая умерла в одиночестве и забвении почти в 90 лет, была, оказывается, агентом КГБ. Именно при ее участии завербовали французского посла.

Но коль скоро почти весь обзор посвящен финансам, точку Павел Савинкин ставит тоже «денежной» заметкой: правительство одобрило законопроект о введении в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае курортного сбора – 100 рублей в день. Точный размер налога в регионах установят самостоятельно. Участников Великой Отечественной войны, инвалидов, малоимущие семьи от его уплаты освободят.

«Почему именно 100, а, к примеру, не 1 000, непонятно. Но, думаю, эту "непонятку" очень быстро устранят», – завершает обзорПавел Андреевич.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова