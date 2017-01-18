Благовещенка пошла на преступление, чтобы не платить налог на автомобиль

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В Благовещенске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Ее обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления. На обман женщина пошла, чтобы не платить транспортный налог.

Следствием установлено, что благовещенка, не снимая с учета принадлежащий ей автомобиль Nissan March, в ноябре 2015 года обменяла его на новый. В дальнейшем, чтобы не платить транспортный налог на ранее принадлежавший ей автомобиль, она решила разыскать нового собственника машины.

Для этого женщина в ноябре 2016 года пришла в отдел полиции и написала заявление об угоне Nissan March. Это заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях, по которому 28 ноября 2016 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

25 апреля 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Благовещенска направлено в суд. За совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

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Екатерина PL