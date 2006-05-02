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Предприниматели отказались торговать товарами из Эстонии: история Приамурья

Предприниматели отказались торговать товарами из Эстонии: история Приамурья

В 2007 году 2 мая благовещенские предприниматели отказались торговать сантехникой эстонского производства. Таким образом они выражали свой протест против демонтажа памятника Воину-освободителю в Таллине.

Во второй день мая 1929 года рабочие депо станции Бочкарёво передали Амурскому окружному исполкому в честь 1 Мая отремонтированный паровоз. Он собран рабочими в нерабочее время и без оплаты труда. В этот же день рабочие и служащие затона им. В. И. Ленина и станции Бочкарёво заключили договор о соцсоревновании.

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В 2006-м 2 мая в Приамурье было возбуждено уголовное дело по факту распространения порнографических материалов с участием несовершеннолетних. А 30-летнего нигде не работающего жителя Благовещенска, который был задержан за торговлю детской «клубничкой», планировали отправить на лечение в психбольницу. Судебно-психиатрической экспертизой человек был признан невменяемым.

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В 2015 году на космодром Восточный прибыли первые студенческие отряды. Летний трудовой семестр в 2015 году начался раньше, чем обычно. Первыми на стройку прибыли студенты Новосибирского государственного аграрного университета, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, Новосибирского государственного университета путей сообщения и Самарского государственного аэрокосмического университета.

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В этот день в 2016 году Дмитрий Рогозин принял решение отстранить от работы главу НПО автоматики Леонида Шалимова из-за неудавшегося пуска на космодроме Восточный. Вице-премьер также создал комиссию для установления причин сбоя. Шалимова отстранили от работы до конца расследования.

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#жизнь #история

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