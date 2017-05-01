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1 мая 2017, 22:57 6

Автомобиль BMW разбился в Благовещенске: двое пострадавших

Автомобиль BMW разбился в Благовещенске: двое пострадавших

В понедельник вечером, 1 мая, в Благовещенске произошло жесткое ДТП в районе Тайваня. Легковой автомобиль BMW на скорости врезался в столб, сообщает ИА «Сканер».

Машина двигалась по улице Трудовой. В районе дома № 283 по Трудовой водитель не справился с управлением и влетел в столб. В салоне помимо рулевого в этот момент находился один пассажир.

Оба мужчины серьезно пострадали, их доставили в больницу. По информации очевидцев, водитель и пассажир были пьяны. На месте работали две бригады скорой помощи, полицейские, поисково-спасательный отряд МЧС.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Чуваки видать, по синьке попали в виртуальную реальность.

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Заприметили два мешка, решили покурить

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Опять пьянь за рулём только столбы и деревья останавливают.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Чёрный бумер во всём виноват, ребята ваще не причём, они просто в нём сидели пили и курили, а бумер гад такой захотел с разгона перепрыгнуть столб.

  • Blg-boy

    Blg-boy
    52 минуты назад

    Китайцы покрасят !!! Подумаешь столб !!!

  • РАМ

    РАМ
    46 минут назад

    Алекsей

    Чёрный бумер во всём виноват, ребята ваще не причём, они просто в нём сидели пили и курили, а бумер гад такой захотел с разгона перепрыгнуть столб.



    Бумер это от слова бумеранг? Так бумеранги врезаются во все. Это ж оружие. Везде BMW эти бимер. Володарский большой вклад в свое время внес в искажение реальности зарубежной культуры.

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