Автомобиль BMW разбился в Благовещенске: двое пострадавших

В понедельник вечером, 1 мая, в Благовещенске произошло жесткое ДТП в районе Тайваня. Легковой автомобиль BMW на скорости врезался в столб, сообщает ИА «Сканер».

Машина двигалась по улице Трудовой. В районе дома № 283 по Трудовой водитель не справился с управлением и влетел в столб. В салоне помимо рулевого в этот момент находился один пассажир.

Оба мужчины серьезно пострадали, их доставили в больницу. По информации очевидцев, водитель и пассажир были пьяны. На месте работали две бригады скорой помощи, полицейские, поисково-спасательный отряд МЧС.

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Александр Авдеев