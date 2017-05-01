Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2мая
Предыдущая новость Следующая новость
1 мая 2017, 22:41 0

В Благовещенске пассажирский автобус проверяли на наличие взрывчатки

В Благовещенске пассажирский автобус проверяли на наличие взрывчатки

В понедельник вечером, 1 мая, в Благовещенске спецслужбы выезжали по факту обнаружения в пассажирском автобусе подозрительного предмета. Выяснилось, что он опасности не представляет.

Как сообщает ИА «Сканер», автобус «ПАЗ» маршрута № 31 двигался по улице Театральной. В районе остановки «Центральные электросети» внутри был замечен подозрительный предмет – оставленная сумка. Всех пассажиров эвакуировали, на место были вызваны спецслужбы, в том числе прибыли кинолог с собакой.

Проверка показала, что сумка опасности не несет – ее забыл кто-то из пассажиров.

Просмотров всего: 233

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 6

Автомобиль BMW разбился в Благовещенске: двое пострадавших
Происшествия 16

Волонтеры: благовещенец «воспитывал» своего пса, резав его уши

Происшествия 9

У обанкротившегося АО «Буреягэсстрой» украли арматуру почти на миллион рублей
Происшествия 12

Волонтеры: в Благовещенске собаку со щенками чуть не побили кирпичами