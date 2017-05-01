В Благовещенске пассажирский автобус проверяли на наличие взрывчатки

В понедельник вечером, 1 мая, в Благовещенске спецслужбы выезжали по факту обнаружения в пассажирском автобусе подозрительного предмета. Выяснилось, что он опасности не представляет.

Как сообщает ИА «Сканер», автобус «ПАЗ» маршрута № 31 двигался по улице Театральной. В районе остановки «Центральные электросети» внутри был замечен подозрительный предмет – оставленная сумка. Всех пассажиров эвакуировали, на место были вызваны спецслужбы, в том числе прибыли кинолог с собакой.

Проверка показала, что сумка опасности не несет – ее забыл кто-то из пассажиров.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев