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В Приамурье решат, стоит ли использовать бэби-боксы

В Приамурье решат, стоит ли использовать бэби-боксы
Фото: pravmir.ru

Во вторник, 2 мая, в Благовещенске состоится встреча участников Клуба сторонников партии «Единая Россия». Темой станет использование так называемых бэби-боксов, их положительные и негативные стороны.

Сторонники «ЕР» предлагают обсудить данную проблему, зафиксировать аргументы «за» и «против» установки бэби-боксов, изучить проблемы законодательного регулирования системы «окон жизни», выработать компромиссное решение вопроса и позицию по этому поводу.

«Целью установки бэби-боксов является сокращение количества случаев убийства матерью новорожденного ребенка. Также они предназначены для матерей, которые в силу различных причин не могут позаботиться о ребенке. Однако у системы использования бэби-боксов есть как защитники, так и противники. Разные точки зрения на тему эффективности бэби-боксов понятны, и не всегда, как показывает общероссийская практика, их использование является панацеей и существенно влияет на снижение числа преступлений по отношению к детям. В то же время в перспективе введение бэби-боксов может положительно отразиться на снижении детской смертности», – комментирует депутат законодательного собрания области Вячеслав Логинов.

Итогом собрания Клуба должна стать обобщающая резолюция, в которой будут представлены основные аргументы «за» и «против» использования бэби-боксов, проблемы законодательного регулирования установки бэби-боксов с учетом представленного экспертного материала.

На мероприятие приглашены представители министерства здравоохранения, социальной защиты населения, Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей», депутаты областного парламента, уполномоченный по правам ребенка в Амурской области, сообщает пресс-служба амурского отделения партии «Единая Россия».

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#дети

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