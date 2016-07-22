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Сегодня, 17:05 5

Жители Благовещенска открыли купальный сезон

Жители Благовещенска открыли купальный сезон
Фото: vk.com/blagalive

В Благовещенске уже открыли купальный сезон. Одними из «первопроходцев» стали двое горожан, искупавшихся в реке Амур.

Фото «заплыва» появилось в социальных сетях, оно датировано воскресеньем, 30 апреля. На нем видно, как двое молодых людей купаются неподалеку от берега, за ними наблюдают еще около десятка парней и девушек.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором жительница Благовещенска купается в реке. Девушка раздевается до купальника, после чего направляется в воду. Говорит, что задерживаться там не будет. «Ой, мамочки, сумасшедшая!» – шутит другая горожанка за кадром. Девушка окунается с головой, после чего быстро выходит на берег.

Кроме того, очевидцы прислали ИА «Амур.инфо» фото, сделанные 1 мая. На них видно, как мужчина в плавках стоит прямо на льдине в водах реки Амур.

Как сообщало Амур.инфо, пляжный сезон жители Благовещенска открыли еще в конце марта, несмотря на прохладную погоду. Двух горожанок тогда заметили загорающими на набережной реки Амур.

Просмотров всего: 1164

#отдых

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Боже мой....в Амур Китай всякое Г..льёт..да и наши вроде не брезгуют сливать тож...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Алекс К

    Боже мой....в Амур Китай всякое Г..льёт..да и наши вроде не брезгуют сливать тож...



    Мутанты, наверное...привыкшие.

  • andrs

    andrs
    1 час назад

    неужели поблизости туалет не смогли найти бесплатный

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Да сейчас бесплатного ничего нет, платные то на замке)))

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    Мы мутанты, амурские ротаны называемся )))

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