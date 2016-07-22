Жители Благовещенска открыли купальный сезон

Фото: vk.com/blagalive

В Благовещенске уже открыли купальный сезон. Одними из «первопроходцев» стали двое горожан, искупавшихся в реке Амур.

Фото «заплыва» появилось в социальных сетях, оно датировано воскресеньем, 30 апреля. На нем видно, как двое молодых людей купаются неподалеку от берега, за ними наблюдают еще около десятка парней и девушек.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором жительница Благовещенска купается в реке. Девушка раздевается до купальника, после чего направляется в воду. Говорит, что задерживаться там не будет. «Ой, мамочки, сумасшедшая!» – шутит другая горожанка за кадром. Девушка окунается с головой, после чего быстро выходит на берег.

Кроме того, очевидцы прислали ИА «Амур.инфо» фото, сделанные 1 мая. На них видно, как мужчина в плавках стоит прямо на льдине в водах реки Амур.

Как сообщало Амур.инфо, пляжный сезон жители Благовещенска открыли еще в конце марта, несмотря на прохладную погоду. Двух горожанок тогда заметили загорающими на набережной реки Амур.

Просмотров всего: 1164

#отдых

распечатать

Александр Авдеев