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Волонтеры: благовещенец «воспитывал» своего пса, резав его уши

Волонтеры: благовещенец «воспитывал» своего пса, резав его уши
Фото: instagram.com/help_animals_blg

Волонтеры благовещенской организации «Подари надежду» сообщили в соцсетях об очередном случае жестокого обращения с животным. По их информации, житель Благовещенска, тренер айкидо, занимался дрессировкой своего пса, понемногу отрезая ему ножницами части ушей.

Общественники изъяли животное и доставили его в клинику. На одном из ушей пса обнаружили некроз. «Ушки пришлось дорезать, потому как правое уже держалось на ниточке ткани, оставлять смысла не было. Левое оказалось наполовину обрезано – срастись оно не сможет, так как там воспаление и некроз. Резал ножницами, свидетелями стали дети. От них и прошла информация волонтерам», – сообщают активисты.

По их сведениям, хозяин хотел таким образом сделать из ласкового пса агрессивного охранника.

Волонтеры решили собрать средства на лечение собаки.

Реквизиты для перечисления средств:

Карты «Сбербанка» № 4276 8030 1171 9370; № 4276 0300 1317 3279.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    тренер айкидо ФИО в студию.

  • Asta33

    Asta33
    1 час назад

    не дают, уже в инстаграм все просили, опасаются видать за жизнешку его поганенькую. да че его убивать, сам сдохнет паскуда а не тренер

  • Asta33

    Asta33
    1 час назад

    х...й свой пусть режет по кусочкам, чтобы не плодились ублюдки такие. щас еще и дети от него получат, что папашу-уебка сдали

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    51 минута назад

    Что так много тренеров айкидо? Всех на ковер

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    43 минуты назад

    paravis

    тренер айкидо ФИО в студию.



    п.п.шатоХ...н

    ему родители доверяют обучение и воспитание своих детей.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    41 минута назад

    отдал собаку без боя.... и очень быстро сбежал с поля боя до приезда полиции. Опытный офицер ничего не скажешь. молодец!!!

  • Людмила Сузун

    Людмила Сузун
    34 минуты назад

    Хоть заражения нет?! Не вовсе понимаю, зачем делать из собаки агрессивного охранника? Если собака любит своего хозяина, не за него и его семью жизнь отдаст. . Этот тренер свои садистские наклонности удовлетворял

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    27 минут назад

    Людмила Сузун

    Хоть заражения нет?! Не вовсе понимаю, зачем делать из собаки агрессивного охранника? Если собака любит своего хозяина, не за него и его семью жизнь отдаст. . Этот тренер свои садистские наклонности удовлетворял





    и детей так бацает на тренировках и говорит что так надо... чтоб быть чемпионом

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