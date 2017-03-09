Волонтеры: благовещенец «воспитывал» своего пса, резав его уши

Фото: instagram.com/help_animals_blg

Волонтеры благовещенской организации «Подари надежду» сообщили в соцсетях об очередном случае жестокого обращения с животным. По их информации, житель Благовещенска, тренер айкидо, занимался дрессировкой своего пса, понемногу отрезая ему ножницами части ушей.

Общественники изъяли животное и доставили его в клинику. На одном из ушей пса обнаружили некроз. «Ушки пришлось дорезать, потому как правое уже держалось на ниточке ткани, оставлять смысла не было. Левое оказалось наполовину обрезано – срастись оно не сможет, так как там воспаление и некроз. Резал ножницами, свидетелями стали дети. От них и прошла информация волонтерам», – сообщают активисты.

По их сведениям, хозяин хотел таким образом сделать из ласкового пса агрессивного охранника.

Волонтеры решили собрать средства на лечение собаки.

Реквизиты для перечисления средств:

Карты «Сбербанка» № 4276 8030 1171 9370; № 4276 0300 1317 3279.

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев