Благовещенцы «штурмуют» городской парк

В Благовещенске официально начался парковый сезон. В понедельник, 1 мая, жители города буквально «штурмуют» главный парк областной столицы. Этому способствует и прекрасная погода.

В кассы аттракционов здесь выстраиваются большие очереди, по нескольку десятков человек. Горожане отдыхают целыми семьями, вкушая сладкую вату и мороженое. Для юных благовещенцев работают аквагримеры. Для всех гостей на сцене горпарка выступают творческие коллективы.

Как сообщало Амур.инфо, 1 и 2 мая в Благовещенске и большинстве районов области воздух прогреется до +23...+28 градусов. Однако уже 3 мая в Приамурье заметно похолодает – по сравнению с 1-2 мая – на 8-10 градусов.

Также сообщалось, что с 1 мая дети с особенностями развития смогут бесплатно посещать частные аттракционы, расположенные в Благовещенске в городском парке и на площади ОКЦ. Договоренность об этом была достигнута общественниками с одним из индивидуальных предпринимателей города.

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Александр Авдеев