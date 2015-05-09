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Сегодня, 16:18 4

Благовещенцы «штурмуют» городской парк

Благовещенцы «штурмуют» городской парк

В Благовещенске официально начался парковый сезон. В понедельник, 1 мая, жители города буквально «штурмуют» главный парк областной столицы. Этому способствует и прекрасная погода.

В кассы аттракционов здесь выстраиваются большие очереди, по нескольку десятков человек. Горожане отдыхают целыми семьями, вкушая сладкую вату и мороженое. Для юных благовещенцев работают аквагримеры. Для всех гостей на сцене горпарка выступают творческие коллективы.

Как сообщало Амур.инфо, 1 и 2 мая в Благовещенске и большинстве районов области воздух прогреется до +23...+28 градусов. Однако уже 3 мая в Приамурье заметно похолодает – по сравнению с 1-2 мая – на 8-10 градусов.

Также сообщалось, что с 1 мая дети с особенностями развития смогут бесплатно посещать частные аттракционы, расположенные в Благовещенске в городском парке и на площади ОКЦ. Договоренность об этом была достигнута общественниками с одним из индивидуальных предпринимателей города.

Просмотров всего: 1376

#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Носорог

    Носорог
    1 час назад

    Да откуда у нас парки? То, что тут называют парками - по факту скверики 2 на 3 метра, в которых только неокрепший разум 1-2х летних детей может найти что-то интересное.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    НосорогДа откуда у нас парки? То, что тут называют парками - по факту скверики 2 на 3 метра, в которых только неокрепший разум 1-2х летних детей может найти что-то интересное.


    С тролем Жирика нет согласных. Гуляй

  • Витком

    Витком
    17 минут назад

    Да уж,парками это назвать сложно

  • гусеница

    гусеница
    14 минут назад

    Колесо обозрения даже не покрасили к началу сезона, трубы ржавые и облезлые

    С огорчением

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