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Тысячи благовещенцев приняли участие в шествии трудовых коллективов

Тысячи благовещенцев приняли участие в шествии трудовых коллективов

В понедельник, 1 мая, около пяти тысяч жителей Благовещенска приняли участие в традиционном шествии трудовых коллективов. Праздничную колонну возглавили первые лица города и области.

Горожане с плакатами, цветами, флагами и флажками прошли от улицы Шевченко по улице Ленина в сторону центральной площади Благовещенска. После этого состоялся митинг.

«Первомайские демонстрации нам знакомы с детства. Участие в праздничных мероприятиях – это уже традиция, и спасибо профсоюзам, что они ее хранят. Мы уважаем людей труда, людей, которые создают и развивают экономику Амурской области!» – сказал губернатор Приамурья Александр Козлов.

Председатель законодательного собрания региона Константин Дьяконов, в свою очередь, отметил, что Первомай по-прежнему остается для него одним из наиболее значимых праздников, символизирующих единение усилий властных структур, трудовых коллективов, профсоюзных и общественных организаций, политических партий в решении насущных вопросов жизни амурчан, стремление к согласию, порядку и созиданию.

Праздничные мероприятия сегодня будут продолжаться весь день. Так, свои сезоны откроют парки, а на набережной стартуют программы в рамках фестивального движения «Культурный город», сообщает пресс-служба правительства области.

Просмотров всего: 1766

#праздники

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Ну нафига ж морду Труша крупным планом фотать, а?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Ну, ладно Труш, тот хоть реально руками и горбом работал и знает, что такое труд, в отличие от большинства депутатов и их едротроллей, которые тяжелее своего ничего не держали.

    Но, где колонны сокращенных и выкинутых работяг, благодаря "деффективным управленцам" с таких предприятий, как "Водоканал", "Гортеплосети", "БГС", "Жилкомэнерго" и многих других, действительно рабочих людей, а не пиар заседающих в креслах задниц начальничков и прочих пристебаев.

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Вот дурни. Извините, конечно...

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    Население зомбировано. Труш сними колорадку, носи достойные цвета своей партии - желто-синие

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Горгаз еще,12 тысяч мужики получают

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Алекс К

    Горгаз еще,12 тысяч мужики получают



    Знакомый слесарь там тоже работает, пока. Сокращают тоже работяг.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад



    1 мая, около пяти тысяч жителей Благовещенска приняли участие в традиционном шествии трудовых коллективов.



    "... трудовых коллективов"... почти ругательски звучит в эпоху развитого капитализьму.

    Нда... а если бы за 25 лет не умертвили 47 предприятий в Блг, сколько бы тысяч могло принять участие в

    праздновании "Дня международной солидарности трудящихся". Но, как говорится - нет человека трудящегося, нет и проблемы и международной солидарности. Печальный каламбур.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Хмык

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.



    Это всё Мэри Кей...

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Tуман

    Хмык

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.



    Это всё Мэри Кей...



    Не, Хмык просто без очков смотрел )))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Vlad2

    Tуман

    Хмык

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.



    Это всё Мэри Кей...



    Не, Хмык просто без очков смотрел )))



    Очки были у другого молодого в роговой оправе )))

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    vertex

    Vlad2

    Tуман

    Хмык

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.



    Это всё Мэри Кей...



    Не, Хмык просто без очков смотрел )))



    Очки были у другого молодого в роговой оправе )))



    оправа-то со своих рогов? ))))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Vlad2

    vertex

    Vlad2

    Tуман

    Хмык

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.



    Это всё Мэри Кей...



    Не, Хмык просто без очков смотрел )))



    Очки были у другого молодого в роговой оправе )))



    оправа-то со своих рогов? ))))



    Думаешь уже наставили?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Vlad2

    Tуман

    Хмык

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.



    Это всё Мэри Кей...



    Не, Хмык просто без очков смотрел )))



    Одел очки... ага, старики со старушками. А выглядят лет на пятнадцать-двадцать. Чо партия то делает! Не иначе только воду пьют (как завещал великий Павлов).



  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    vertex

    Vlad2

    vertex

    Vlad2

    Tуман

    Хмык

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.



    Это всё Мэри Кей...



    Не, Хмык просто без очков смотрел )))



    Очки были у другого молодого в роговой оправе )))



    оправа-то со своих рогов? ))))



    Думаешь уже наставили?



    Надо было очки надевать еще до рогов, гляди и без рог обошлось бы

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Хмык

    Vlad2

    Tуман

    Хмык

    Глянул фоты. Такие молодые, а уже пенсионеры.



    Это всё Мэри Кей...



    Не, Хмык просто без очков смотрел )))



    Одел очки... ага, старики со старушками. А выглядят лет на пятнадцать-двадцать. Чо партия то делает! Не иначе только воду пьют (как завещал великий Павлов).



    Видать пьют не разведенную, эликсир молодости, аднака

  • мимопроходила

    мимопроходила
    1 час назад

    А где плакаты : "Да здравствует коррумпированное государство!" , " Медведева в президенты!" , " Каждому депутату по яхте!" и прочие.

    Что-то ни о чем мероприятие, больше на дефиле похоже.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    28 минут назад

    Паноптикум ходячий

  • РАМ

    РАМ
    19 минут назад

    мимопроходила

    А где плакаты : "Да здравствует коррумпированное государство!" , " Медведева в президенты!" , " Каждому депутату по яхте!" и прочие.

    Что-то ни о чем мероприятие, больше на дефиле похоже.



    Ведро запретило восхвалять правительство на майские праздники, поэтому пришла массовка из системной оппозиции и колорадок Власова-Федорова. Отсюда и лозунгов не было.

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