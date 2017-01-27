Тысячи благовещенцев приняли участие в шествии трудовых коллективов

В понедельник, 1 мая, около пяти тысяч жителей Благовещенска приняли участие в традиционном шествии трудовых коллективов. Праздничную колонну возглавили первые лица города и области.

Горожане с плакатами, цветами, флагами и флажками прошли от улицы Шевченко по улице Ленина в сторону центральной площади Благовещенска. После этого состоялся митинг.

«Первомайские демонстрации нам знакомы с детства. Участие в праздничных мероприятиях – это уже традиция, и спасибо профсоюзам, что они ее хранят. Мы уважаем людей труда, людей, которые создают и развивают экономику Амурской области!» – сказал губернатор Приамурья Александр Козлов.

Председатель законодательного собрания региона Константин Дьяконов, в свою очередь, отметил, что Первомай по-прежнему остается для него одним из наиболее значимых праздников, символизирующих единение усилий властных структур, трудовых коллективов, профсоюзных и общественных организаций, политических партий в решении насущных вопросов жизни амурчан, стремление к согласию, порядку и созиданию.

Праздничные мероприятия сегодня будут продолжаться весь день. Так, свои сезоны откроют парки, а на набережной стартуют программы в рамках фестивального движения «Культурный город», сообщает пресс-служба правительства области.

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Александр Авдеев