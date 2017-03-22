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Коммунисты провели в Благовещенске первомайскую демонстрацию

Коммунисты провели в Благовещенске первомайскую демонстрацию

В понедельник, 1 мая, в областной столице состоялась традиционная первомайская демонстрация КПРФ. Организатором выступил благовещенский горком партии. Участие в мероприятии принял, в том числе, первый секретарь амурского обкома коммунистов Роман Кобызов.

Собравшиеся прошли колонной от площади Победы до площади Ленина, где состоялся первомайский митинг. Торжественные речи произнесли первый секретарь благовещенского райкома Александр Талалай, руководитель областной комсомольской организации Кирилл Арапов и другие.

По окончании митинга была принята резолюция, требующая защиты прав трудящихся Амурской области.

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#праздники

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