В мае спасатели займутся укреплением береговой линии реки Томь

Во вторник, 2 мая, амурские спасатели отправятся в рабочую командировку в Белогорск. В течение недели специалисты будут укреплять береговую линию реки Томь в районе Острова Старица.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, в работах примут участие 60 человек. Чтобы не допустить дальнейшего размыва берега, спасатели укрепят его с помощью мешков с песком, бетонных и кирпичных блоков.

«Прошедший в 2016 году паводок на реке Томь повлек за собой разрушение берега, что создало угрозу частным жилым домам и приусадебным участкам Белогорска. В прошлом году вода отвоевала у города больше двух метров. В настоящее время до ближайшего приусадебного участка осталось всего полтора метра», – уточняется в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, берегоукрепление в поселке Остров Старица в 2017 году будет комплексным. Министерство природных ресурсов Амурской области ищет подрядчика, который займется обследованием территорий Белогорска, Белогорского и Серышевского районов, которые может затопить.

Территории возле реки Томь часто страдают от паводков. Так, в 2016 году в Белогорске вводился режим ЧС из-за подтопления нескольких домов, участков и дач. Пострадавшим от паводка людям оказывали материальную помощь.

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#Белогорск #МЧС #наводнение

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Александр Авдеев