«Особенные» дети смогут бесплатно пользоваться частными аттракционами в горпарке Благовещенска

С 1 мая дети с особенностями развития смогут бесплатно посещать частные аттракционы, расположенные в Благовещенске в городском парке и на площади ОКЦ. Договоренность об этом была достигнута общественниками с одним из индивидуальных предпринимателей города.

В настоящее время «особенные» дети, по федеральному законодательству, могут бесплатно пользоваться муниципальными аттракционами. Для этого им необходимо предъявить розовую справку МСЭ. Теперь же в Благовещенске они смогут посещать бесплатно и частные аттракционы, рассказала ИА «Амур.инфо» председатель амурской областной общественной организации «Дети солнца», общественный помощник по правам ребенка в Благовещенске при УПР Амурской области Наталья Маскаева. Для этого также следует показать справку МСЭ.

Кроме того, бесплатно будут катать и детей из детских домов области.

В городском парке это следующие аттракционы: «Лошадка», «Лабиринт Дикий запад», «Каноэ», «Колесо обозрения Венеция». На площади ОКЦ: «Дракон», «Лошадки», «Космодром», «Батут-корабль», «Лебеди» и «Вертолет».

Акция продлится весь сезон – по 1 октября 2017 года.

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#дети #отдых

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Александр Авдеев