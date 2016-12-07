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Сегодня, 12:10 3

У обанкротившегося АО «Буреягэсстрой» украли арматуру почти на миллион рублей

У обанкротившегося АО «Буреягэсстрой» украли арматуру почти на миллион рублей
Фото: wikimapia.org

С базы, принадлежащей АО «Буреягэсстрой», была похищена арматура стоимостью почти 1 миллион рублей. Кражу совершил местный сторож. Как сообщало Амур.инфо, компания 7 декабря 2016 года была признана банкротом.

Арматуру мужчина, 35-летний житель Благовещенска, похищал в период со 2 по 14 мая 2016 года, нуждаясь в деньгах. Общая сумма ущерба от его действий составила более 932 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

27 апреля 2017 года по данному факту состоялся суд. При вынесении приговора сторожу судья учел, что тот полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Мужчина получил 2 года 3 месяца лишения свободы условно.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 часа назад

    А скупщики краденного сколько получили?

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    И всё равно не справедливо. Васильевой за 3 млрд дали меньше. Ко всему она и не нуждалась в деньгах.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    17 минут назад

    хорошая зарплата

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