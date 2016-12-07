У обанкротившегося АО «Буреягэсстрой» украли арматуру почти на миллион рублей

Фото: wikimapia.org

С базы, принадлежащей АО «Буреягэсстрой», была похищена арматура стоимостью почти 1 миллион рублей. Кражу совершил местный сторож. Как сообщало Амур.инфо, компания 7 декабря 2016 года была признана банкротом.

Арматуру мужчина, 35-летний житель Благовещенска, похищал в период со 2 по 14 мая 2016 года, нуждаясь в деньгах. Общая сумма ущерба от его действий составила более 932 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

27 апреля 2017 года по данному факту состоялся суд. При вынесении приговора сторожу судья учел, что тот полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Мужчина получил 2 года 3 месяца лишения свободы условно.

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Александр Авдеев