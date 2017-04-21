В Благовещенске дали концерт к Международному дню джаза

В воскресенье, 30 апреля, в Амурской областной филармонии Благовещенска состоялся концерт, посвященный Международному дню джаза. Мероприятие стало для столицы Приамурья традиционным.

Большие концерты к Международному дню джаза проводятся по всему миру пятый год. Выступление в Благовещенске началось в 18:00 и продлилось три часа, оно было поделено на две части. Перед публикой выступили эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band и музыканты из соседнего региона.

«В концерте приняли участие все наши вокалисты и инструменталисты. Мы начали с классического джаза, а закончили фанком. Также участвовали музыканты из города Хабаровска – представители краевого колледжа искусств», – отметил руководитель Amur Jazz Band Анатолий Хопатько.

Зажигательное выступление не оставило зрителей равнодушными, артистов награждали щедрыми аплодисментами.

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Александр Авдеев