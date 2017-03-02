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Сегодня, 11:06 5

Волонтеры: в Благовещенске собаку со щенками чуть не побили кирпичами

Волонтеры: в Благовещенске собаку со щенками чуть не побили кирпичами
Фото: instagram.com/help_animals_blg

Волонтеры благовещенской организации «Подари надежду» рассказали в одной из социальных сетей историю о собаке, родившей щенков, которую чуть не побили кирпичами. Инцидент произошел на территории одной из городских больниц.

По их информации, собака по кличке Джина родила щенков в одном из укромных мест на территории больницы. Животное вело себя агрессивно, защищая свое потомство. Дворники учреждения вооружились кирпичами, и «столкновение» могло закончиться для собаки плачевно.

В ситуацию вмешались благовещенские волонтеры. Они отловили Джину с помощью клетки-ловушки. В нее сначала поместили щенков, а затем внутрь на писк потомства зашла собака.

В настоящее время животное в безопасности, находится на передержке у волонтера Ирины. Чтобы приобрести корм для собаки и щенков, был объявлен сбор средств. Также волонтеры примут в дар для животных любые крупы, нежирные косточки, куриные шейки.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

Карта «Сбербанка» № 6390 0203 9011 262 038.

Телефон для связи: 8-924-670-58-59.

Просмотров всего: 632

#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    3 часа назад

    мэр не может решить проблему с собаками

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Дмитрий1959

    мэр не может решить проблему с собаками



    А губернатор не хочет. (

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Зато денег и хотят и получают

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    4 минуты назад

    Операция по отлову этой собаки прошла с участием разных волонтеров.

    И волонтеров общественной организации "Подари Надежду" и Свободных волонтеров Благовещенска, а так же мы обратились за помощью к безотказному "Острову Спасения", и на помощь выехал работник Евгений со своей клеткой-ловушкой. Благодаря слаженной и быстрой работе удалось спасти собаку из этого места и отловив увезти на частную передержку. Мы знали об этой собаке, но она была очень осторожная и к людям не подходила. Осенью работники больницы предположительно по приказу руководства отравили всех щенков этой собаки , она осталась жива и весной вновь принесла приплод. неравнодушный работник больницы в этот раз сообщил нам что и сейчас собаке угрожает опасность, поэтому медлить было нельзя. В дальнейшем собака будет стерилизована и ей подищут хозяина. Щенки женского рода также будут стерилизованы по достижении возраста, и отдаваться будут только с этим условием и с подписанием договора передачи новому хозяину.

    Ну вот теперь вроде все.

  • Вежливый

    Вежливый
    1 минута назад

    Какого хрена бродячие собаки, а равно дикие находятся на территории мед учреждения? А тут очередная история в стиле дайте нам денег.

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