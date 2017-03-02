Волонтеры: в Благовещенске собаку со щенками чуть не побили кирпичами

Фото: instagram.com/help_animals_blg

Волонтеры благовещенской организации «Подари надежду» рассказали в одной из социальных сетей историю о собаке, родившей щенков, которую чуть не побили кирпичами. Инцидент произошел на территории одной из городских больниц.

По их информации, собака по кличке Джина родила щенков в одном из укромных мест на территории больницы. Животное вело себя агрессивно, защищая свое потомство. Дворники учреждения вооружились кирпичами, и «столкновение» могло закончиться для собаки плачевно.

В ситуацию вмешались благовещенские волонтеры. Они отловили Джину с помощью клетки-ловушки. В нее сначала поместили щенков, а затем внутрь на писк потомства зашла собака.

В настоящее время животное в безопасности, находится на передержке у волонтера Ирины. Чтобы приобрести корм для собаки и щенков, был объявлен сбор средств. Также волонтеры примут в дар для животных любые крупы, нежирные косточки, куриные шейки.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

Карта «Сбербанка» № 6390 0203 9011 262 038.

Телефон для связи: 8-924-670-58-59.

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев