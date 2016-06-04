В селе Зейского района ветер сдул автобусную остановку

Фото: zvportal.ru

В селе Гулик Зейского района сильный ветер сдул автобусную остановку. На землю повалило легковесную конструкцию из сайдинга и металлического профиля.

В настоящее время люди, ожидающие здесь автобус, вынуждены стоять под открытым небом. «Говорят, что о снесенной остановке знает глава поселения, но никаких действенных мер по установке рухнувшего сооружения предпринято не было», – пишет «Зейский вестник».

Сельчане отмечают, что попытки поставить павильон на место были, но он не держится и снова падает. Конструкцию необходимо ремонтировать и укреплять.

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Александр Авдеев