Ночью в Благовещенске автомобиль протаранил припаркованные машины (видео)

Обновлено: 11:28



В ночь на понедельник, 1 мая, в Благовещенске произошло ДТП в районе перекрестка улиц Зеленой и Строителей. Автомобиль, предположительно микроавтобус, врезался в несколько припаркованных у проезжей части машин. По информации очевидцев, после этого автомобиль-нарушитель с места аварии скрылся.

ДТП случилось около часа ночи. Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница одного из ближайших домов Наталия, звук от столкновения машин был оглушительным. «У нас краны стоят напротив – 70-й дом строится, и мы с мужем подумали, что это кран упал», – отметила она.

Водитель автомобиля, устроившего аварию, как полагает Наталия, был нетрезв. Он ехал, виляя из стороны в сторону. Потом машина ускорилась и наскочила на бордюр. После этого она протаранила несколько машин.

В том месте были припаркованы 7-8 автомобилей. В результате ДТП 4 из них получили серьезные повреждения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев