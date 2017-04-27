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Ночью в Благовещенске автомобиль протаранил припаркованные машины (видео)

Ночью в Благовещенске автомобиль протаранил припаркованные машины (видео)

Обновлено: 11:28

В ночь на понедельник, 1 мая, в Благовещенске произошло ДТП в районе перекрестка улиц Зеленой и Строителей. Автомобиль, предположительно микроавтобус, врезался в несколько припаркованных у проезжей части машин. По информации очевидцев, после этого автомобиль-нарушитель с места аварии скрылся.

ДТП случилось около часа ночи. Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница одного из ближайших домов Наталия, звук от столкновения машин был оглушительным. «У нас краны стоят напротив – 70-й дом строится, и мы с мужем подумали, что это кран упал», – отметила она.

Водитель автомобиля, устроившего аварию, как полагает Наталия, был нетрезв. Он ехал, виляя из стороны в сторону. Потом машина ускорилась и наскочила на бордюр. После этого она протаранила несколько машин.

В том месте были припаркованы 7-8 автомобилей. В результате ДТП 4 из них получили серьезные повреждения.

Просмотров всего: 2233

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    Проклятые алкаши! Как же они достали!

  • одержимый

    одержимый
    4 часа назад

    Когда сажать начнут лет на 5 может тогда пить не будут

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Пьяный за рулём = террорист! Последствия, лишение гражданства, пожизненное заключение! Может так поможет.

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