Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость
Сегодня, 22:18 0

В День Весны и Труда в Благовещенске перекроют улицу Ленина

В День Весны и Труда в Благовещенске перекроют улицу Ленина

1 мая в столице Приамурья пройдет традиционное шествие трудовых коллективов. Колонны будут двигаться по главной улице города. Поэтому с 10:00 до 13:00 по улице Ленина ограничат движение транспорта.

Шествие организует Федерация профсоюзов Амурской области. За час коллективы организаций и учреждений Благовещенска пройдут колонной от Шевченко до Шимановского. Все действие будут комментировать ведущие, они расскажут о каждом коллективе-участнике парада. Формирование праздничных колонн начнется в 11 часов в районе улиц Шевченко – Ленина.

В связи с проведением праздничных мероприятий движение транспорта по улице Ленина ограничат на участке от Калинина и до Шимановского с 10:00 до 13:00. Ограничение будут снимать поэтапно: с 11 часов для движения откроют участок улицы Ленина от улицы Калинина до переулка Св. Иннокентия, с 12:00 – до Пионерской, а с 13 часов ограничение снимут.

В это же время изменится движение общественного транспорта на обычное.

Просмотров всего: 42

#жизнь #отдых #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

Playboy в одном ряду с детской литературой – не вопрос этики, а нарушение закона

В России и мире

Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Культура

Песни, танцы и розыгрыши: 1 мая парки приглашают на открытие сезона
Общество

Выпускник «Ровесников» на спор прошел кастинг в «Мулен Руж»