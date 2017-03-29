В День Весны и Труда в Благовещенске перекроют улицу Ленина

1 мая в столице Приамурья пройдет традиционное шествие трудовых коллективов. Колонны будут двигаться по главной улице города. Поэтому с 10:00 до 13:00 по улице Ленина ограничат движение транспорта.

Шествие организует Федерация профсоюзов Амурской области. За час коллективы организаций и учреждений Благовещенска пройдут колонной от Шевченко до Шимановского. Все действие будут комментировать ведущие, они расскажут о каждом коллективе-участнике парада. Формирование праздничных колонн начнется в 11 часов в районе улиц Шевченко – Ленина.

В связи с проведением праздничных мероприятий движение транспорта по улице Ленина ограничат на участке от Калинина и до Шимановского с 10:00 до 13:00. Ограничение будут снимать поэтапно: с 11 часов для движения откроют участок улицы Ленина от улицы Калинина до переулка Св. Иннокентия, с 12:00 – до Пионерской, а с 13 часов ограничение снимут.

В это же время изменится движение общественного транспорта на обычное.

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Нино Кохреидзе