Ставя Playboy в один ряд с детской литературой, в киосках Свободного нарушают закон

Фото: gzt-sv.ru

Жительницу Свободного возмутило расположение журнала для взрослых в газетном киоске в самом центре города: издания с откровенными фото соседствуют с детскими книжками.

Ольга Титова, заметив взрослые журналы рядом с детскими, обратилась в рубрику «Народный репортер», ее письмо приводит портал Gzt-sv.ru. «Сегодня я шля мимо здания гостиницы "Зея" и обратила внимание на два киоска: "Новая пресса" и "Почта России". Эти киоски расположены в центре города, возле городской площади, там проходит масса людей ежедневно, и там… продаются эротические и порнографические журналы», – написала читательница журналистам и прислала фотографии.

«Я одна считаю, что это неприемлемо – продавать журнал "Математика" и журнал "Плейбой" в таком тесном соседстве? В обоих случаях журналы расположены в самом нижнем ряду – это чтобы детям было виднее?» – возмущается читательница.

За комментарием журналисты обратились к председателю общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Амурской области.

«По закону, журнал для взрослых должен быть в целлофановой обложке и недоступен для глаз несовершеннолетних. В данном случае продавцы нарушают закон. Такие журналы должны лежать у продавца и отпускаться только совершеннолетним гражданам. Так делают во всех цивилизованных странах. В свободном доступе такая литература может быть только в местах, куда не имеют доступа несовершеннолетние, к примеру, в ночных клубах или других заведениях.

В общественных местах эта литература не может так распространяться. 436-й закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" четко все это определяет. Обычно в подобных случаях организации убирают литературу после предупреждения. В Благовещенске встречались подобные случаи.

И когда мы проводили в областном центре "Родительский патруль" о подобных ситуациях часто сообщали. Мы предупреждали предпринимателей, и они обычно устраняли нарушения. Никто не хочет доводить до штрафа, ведь для юридического лица он составляет 50 000 рублей.

Гражданка может обратиться к владельцу киоска или в УФАС. Если в этом случае нарушение не исправят, стоит обратиться в прокуратуру», – прокомментировала ситуацию председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Амурской области Елена Рудакова.

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#дети #жизнь #Свободный #СМИ

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Нино Кохреидзе