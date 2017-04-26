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Ставя Playboy в один ряд с детской литературой, в киосках Свободного нарушают закон

Ставя Playboy в один ряд с детской литературой, в киосках Свободного нарушают закон
Фото: gzt-sv.ru

Жительницу Свободного возмутило расположение журнала для взрослых в газетном киоске в самом центре города: издания с откровенными фото соседствуют с детскими книжками.

Ольга Титова, заметив взрослые журналы рядом с детскими, обратилась в рубрику «Народный репортер», ее письмо приводит портал Gzt-sv.ru. «Сегодня я шля мимо здания гостиницы "Зея" и обратила внимание на два киоска: "Новая пресса" и "Почта России". Эти киоски расположены в центре города, возле городской площади, там проходит масса людей ежедневно, и там… продаются эротические и порнографические журналы», – написала читательница журналистам и прислала фотографии.

«Я одна считаю, что это неприемлемо – продавать журнал "Математика" и журнал "Плейбой" в таком тесном соседстве? В обоих случаях журналы расположены в самом нижнем ряду – это чтобы детям было виднее?» – возмущается читательница.

За комментарием журналисты обратились к председателю общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Амурской области.

«По закону, журнал для взрослых должен быть в целлофановой обложке и недоступен для глаз несовершеннолетних. В данном случае продавцы нарушают закон. Такие журналы должны лежать у продавца и отпускаться только совершеннолетним гражданам. Так делают во всех цивилизованных странах. В свободном доступе такая литература может быть только в местах, куда не имеют доступа несовершеннолетние, к примеру, в ночных клубах или других заведениях.

В общественных местах эта литература не может так распространяться. 436-й закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" четко все это определяет. Обычно в подобных случаях организации убирают литературу после предупреждения. В Благовещенске встречались подобные случаи.

И когда мы проводили в областном центре "Родительский патруль" о подобных ситуациях часто сообщали. Мы предупреждали предпринимателей, и они обычно устраняли нарушения. Никто не хочет доводить до штрафа, ведь для юридического лица он составляет 50 000 рублей.

Гражданка может обратиться к владельцу киоска или в УФАС. Если в этом случае нарушение не исправят, стоит обратиться в прокуратуру», – прокомментировала ситуацию председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Амурской области Елена Рудакова.

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#дети #жизнь #Свободный #СМИ

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    23 минуты назад

    Про порнографические журналы - это бред и больная фантазия Ольги Титовой. А про эротику, вы правда думаете, что нынешнее поколение детей испытает трудности при поиске такого контента в интернете?

  • банбан

    банбан
    17 минут назад

    https://www.youtube.com/watch?v=yX3B3pdE-oM а шо новостей про //надоел// нема? язык эзопу принесли в жертву?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    17 минут назад

    И, кстати, на фотке, где нарисованы стрелочки на Мэри Клэр и на Космополитен, почему не нарисованы стрелочки на журнал Дом-2? Ведь там уж точно порнуха и разврат адовый . Или Ольга Титова фанатка Дом-2?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 минут назад

    банбанhttps://www.youtube.com/watch?v=yX3B3pdE-oM а шо новостей про //надоел// нема? язык эзопу принесли в жертву?


    Я охреневаю от увиденного. За одиночный пикет уже задерживают. А ментошку, который ручкой в конце помахал, уволить. Быдло

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