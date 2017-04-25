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Сегодня, 21:19 0

Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Путин поздравил Киркорова с юбилеем
Фото: nvdaily.ru

Президент России Владимир Путин поздравил певца, актёра, композитора, продюсера Филиппа Киркорова с 50-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте главы государства.

Своим указом президент также наградил популярного музыканта орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлечённость любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», – говорится о поздравительной телеграмме президента.

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#культура #праздники

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