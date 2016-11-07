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Песни, танцы и розыгрыши: 1 мая парки приглашают на открытие сезона

Песни, танцы и розыгрыши: 1 мая парки приглашают на открытие сезона
Фото: amurvisit.ru

Летний сезон в благовещенских парках стартует 1 мая. Для посетителей в местах отдыха в понедельник выступят артисты, проведут игровые программы и разыграют билеты на аттракционы.

Развлекательная программа в городском парке начнется в 11 часов с шоу-программы «Удачные каникулы». На сцену выйдут воспитанники хореографического ансамбля «Семицветик», шоу-театра «Котовасия» и благовещенские солисты. Завершат танцевальный марафон танцоры студии современного танца «Стрела». Программа продлится до 20 часов.

Первомайский парк приглашает посетителей к полудню. Там также представят свои номера артисты «Котовасии», а в 13 часов на сцену выйдут солисты вокальной группы из села Волково. Завершится празднование открытия летнего сезона танцевально-игровой программой «Танцуй веселей!». Она начнется в 17 часов.

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#культура #отдых

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