Во Внуково задержали мигранта с банкой пороха

Банку с порохом и патроны в пассажирский терминал аэропорта Внуково пытался пронести гражданин Таджикистана. Обнаружить нарушителя помог кинолог с собакой. Мигранта задержали и передали полиции, сообщает «Интерфакс».

«Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах. Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины», – рассказал изданию источник в экстренных службах.

В личных вещах у мужчины обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью.

Нарушитель сообщил, что направлялся на родину, но по словам собеседника федерального издания, направлялся мужчина в терминал, откуда вылетают преимущественно внутренние российские рейсы.

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#происшествия

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Нино Кохреидзе