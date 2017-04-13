Таиланд вошел в пятерку стран, где российские туристы чаще попадают в неприятности

Фото: life-trip.ru

Аналитики одной из страховых компаний, которые занимаются страхованием выезжающих за рубеж, составили свой антирейтинг. В расчет взяли данные за майские праздники на протяжении последних трех лет, пишет «Российская газета».

Возглавляет рейтинг Болгария. Именно на эту страну приходится до 16 процентов от общего числа обращений. Россияне, отдыхая в Болгарии, чаще всего страдают от обострения хронических заболеваний: сердечной недостаточности, астмы и гипертонии. Второе место с 13 процентами обращений заняла Испания. Из-за кондиционеров в жарком климате туристы часто подхватывают простуду.

На третьем месте излюбленное место отдыха дальневосточников – Таиланд. На эту страну приходится 11 процентов от общего числа обращений. А вот к страховке туристы чаще всего обращаются из-за ушибов, вывихов и растяжений. Травмы отдыхающие получают, катаясь на скутерах. Пятое место делят Арабские Эмираты и Турция.

На первую пятерку стран приходится больше половины всех страховых случаев, отмечают аналитики.

По популярности майского отдыха на первом месте у россиян курорты Турции. Правда, в турфирмах отмечают, что многие стали экономить. Отели самого низкого уровня популярны даже в странах Юго-Восточной Азии, еще несколько лет назад это трудно было себе представить.

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#туризм

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Нино Кохреидзе