Выпускник «Ровесников» на спор прошел кастинг в «Мулен Руж»

Ансамбль «Ровесники» масштабно и в то же время по-семейному отмечает 50-летний юбилей. На день рождения любимого коллектива приехали выпускники из Канады, Франции, Германии.

Среди приехавших – Владимир Архипов, выпускник 1985 года, ныне парижанин. Этот танцор в 1994 году на спор пробовался в самое известное кабаре мира «Мулен Руж». Амурчанин без труда занял место в труппе.

«Я зашел в кабаре и сказал: "Здравствуйте, я русский артист". Мне назначили время проверки на другой день. Я пришел по форме: балетки, черные лосины, маечка. Мне быстренько показали комбинацию, я ее также быстренько выучил. По-нашему это просто не бей лежачего», – рассказал выпускник «Ровесников».

Владимир признается, что показать отличную физическую подготовку, артистизм и умение выполнять различные танцевальные трюки он сумел благодаря занятиям в «Ровесниках». . Сейчас мужчина занимается организацией концертов российских звезд в Париже для русскоговорящей диаспоры.

«Мы приглашали "Би-2", Земфиру, "Зверей", Бутусова и многих других. 3 мая у нас будет концерт Шнура и группы "Ленинград". В общем, приглашаем весь наш русский поп-рок», – делится Владимир.

Подробнее о парижском госте и других выпускниках ансамбля «Ровесники» читайте на Амур.life

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