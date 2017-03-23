В Благовещенске ищут барсука, а в Зее – шакалайку

Хозяева потерявшихся животных через СМИ и соцсети просят о помощи. В Зее потерялась шакалайка – это гибрид шакала и собаки. А у благовещенки из дома сбежал барсук.

Благовещенка Наталья в соцсетях призывает помочь ей найти барсука: «Ее не нужно ловить, она убежит, и, если она будет загнана в угол, может покусать! Мне нужно, чтобы ее не выпускали из виду, и я примчусь в ту же секунду в любую точку города! Я жду каждой весточки. Ее нужно найти до праздников, иначе надежда будет потеряна». Наталья просит звонить ей по номеру 8929-477-76-26.

Домашняя питомица сама выбралась из вольера ночью, и вот уже несколько дней ее не могут найти. Сообщения поступали из разных районов Благовещенска, но пока вернуть животное не удается.

Шабака, шалайка или шакалайка – эту породу вывели кинологи из оленеводческой ненецкой лайки и туркменского шакала для нужд МВД. Собака легко может обнаружить запрещенные предметы. А вот к людям такие животные не привязываются. И все же хозяева потерявшегося животного просят помочь с поисками. Письмо они написали в газету «Зейский вестник».

«Сколько мы ни водили нашу Уму на кинологические тренировки, как ни пытались приучить её к дисциплине, всё было попусту – она наотрез отказывалась подчиняться. Дело в том, что шакалайка – порода исключительно служебная. Она очень сообразительна, легко обучаема, обладает высоким интеллектом и живым весёлым характером, но при этом совершенно не привязывается к человеку и никогда не испытывает любовь к своему хозяину. Как-то, убегая от назойливых ухажёров, она заблудилась. Она совсем не знает город. Мы очень переживаем за неё и надеемся, что люди, увидевшие её, позвонят нам», ­– написала в редакцию хозяйка Дарья. Любую информацию она попросила сообщать по номеру: 8-914-571-48-35.

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#животные #происшествия

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Нино Кохреидзе