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Раритетная техника и конкурсы: в Благовещенске отпраздновали День пожарной охраны (фото)

Раритетная техника и конкурсы: в Благовещенске отпраздновали День пожарной охраны (фото)

В Городском парке Благовещенска 30 апреля прошло празднование Дня пожарной охраны. Для гостей выступили артисты ансамбля «Звезда надежды», дети смогли поучаствовать в конкурсах, примерить настоящее снаряжение и потушить условный пожар. На набережной выставили раритетную технику, с помощью которой с огнем в Благовещенске боролись в прошлом веке.

Указ о создании первой российской противопожарной службы «Наказ о Градском благочинии» царь Алексей Михайлович подписал 30 апреля 1649 года. Эту дату в стране принято считать днем рождения пожарной охраны.

В честь праздника гулянья для детей и взрослых устроили в Городском парке Благовещенска. Песни о пожарных и спасателях исполнили артисты вокально-инструментального ансамбля «Звезда надежды». А для детей на разных площадках устроили конкурсы и состязания. Любой мог примерить настоящее снаряжение пожарного и даже спуститься по пожарному рукаву. На этих точках собралось особенно много желающих испытать себя.

В профессиональном мастерстве соревновались и сами огнеборцы. На набережной они провели боевое развертывание. Лучший результат показали пожарные 12 пожарной части Благовещенска.

На улице Краснофлотской выставили раритетную пожарную технику. Она работала на территории Благовещенска в прошлом веке, и до сих пор все автомобили на ходу. Благовещенцы и гости областной столицы смогли не только рассмотреть вблизи, но и посидеть в кабине пожарных автомобилей, среди которых были ГАЗ-21 «Волга» и даже копия автомобиля первой помощи «форд», который был на вооружении пожарных в 1911-1917 годах.

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#жизнь #праздники

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