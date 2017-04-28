Ансамблю «Ровесники» на юбилей подарили поездки на выступления в Сеул и Шанхай

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области

Свой 50-й день рождения хореографический ансамбль «Ровесники» отпраздновал большим гала-концертом. Зрителям танцоры представили свои лучшие номера. На сцену вышли и коллективы из Мексики и Сингапура, с которыми у «Ровесников» давно сложились дружеские отношения. Поздравить ансамбль приехали его выпускники из Франции, Китая, Германии и городов России.

Юбилей ансамбля начали праздновать задолго до самого дня рождения. 1 ноября прошлого года стартовала всемирная эстафета флага хореографического ансамбля. В ней поучаствовали разные поколения выпускников ансамбля. За 165 дней символ облетел более 20 российских городов и 9 стран мира – Россию, Германию, Францию, Канаду, Австралию, Китай, Казахстан, Узбекистан и Грузию.

28 апреля возле здания ЦЭВа в Благовещенске торжественно открыли памятник Вячеславу Белоглазову. В церемонию приехали выпускники «Ровесников» со всего мира.

С юбилеем хореографический ансамбль на гала-концерте поздравили мэр Благовещенска Валентина Калита и губернатор Приамурья Александр Козлов. «Ансамбль Ровесники за годы своего существования снискал славу в Приамурье и далеко за его пределами. Ровесники являются визитной карточкой нашего региона на крупных российских и международных фестивалях, конкурсах. И все мы, безусловно, ценим их мастерство, заслуги и успехи. Конечно, где-то коллективу необходима поддержка, но на это и есть настоящие друзья, которых у ансамбля немало. Благодаря этим друзьям ансамбль совершил поездки в Китай, Сингапур, Мексику, другие страны, где фактически произвёл фурор. Благодаря поддержке друзей удалось отремонтировать центр эстетического воспитания – дом Ровесников, установить памятник их основателю. Мы решили продолжить традицию дарить ансамблю путешествия. С развитием экономики региона у «Ровесников» появились новые друзья – речь идет о компании «Сибур» и лично Дмитрие Конове. Он увидел выступление нашего ансамбля и был впечатлен. Уверен, что отныне он также станет настоящим другом коллектива и нашей области», - отметил Александр Козлов. Благодаря поддержке компании «Сибур», реализующей свой проект на территории региона, «Ровесники» смогут отправиться в этом году на выступления в Сеул и Шанхай.

Также губернатор вручил руководителю «Ровесников» Елене Фединой благодарность председателя Совета Федерации России за большой вклад в культуру и сохранение русского народного искусства. А руководитель ансамбля, Елена Федина, прямо на концерте посвятила главу региона в ряды «Ровесников».

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#концерты #культура

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Нино Кохреидзе