Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:01 1

Из-за пожаров в Сибири в области проверят муниципалитеты на готовность к пожарам

Из-за пожаров в Сибири в области проверят муниципалитеты на готовность к пожарам
Фото: vargashi.com

За сутки, 29 апреля, на территории Амурской области зарегистрировали один природный пожар. Всего с начала пожароопасного сезона в этом году в Приамурье действовало 127 природных пожаров на общей площади свыше 20 тысяч гектаров. Чтобы не допустить ухудшения обстановки, главам городов и районов поставили задачу привести в готовность все силы и средства для борьбы с пожарами.

Экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Амурской области прошло 29 апреля. Участие в нем приняли представители министерств и главы поселений. Руководители муниципальных образований в ближайшее время должны проверить готовность населенных пунктов к природным пожарам, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Принять дополнительные меры решили из-за неблагоприятной пожароопасной ситуации. Каждые сутки в регионах Сибири фиксируют более 100 природных пожаров. В Иркутской области и Республике Бурятия сгорели 84 жилых дома, школа и детский сад. Возбуждено два уголовных дела против должностных лиц по статье «Халатность».

Установившаяся теплая и ветреная погода в Приамурье может привести к ухудшению ситуации на территории области. 1 и 2 мая в большинстве районов ожидается жаркая, ветреная погода без осадков, а также повышение дневных температур до +28 градусов и усиление юго-западного ветра в порывах до 17-22 метров в секунду.

С 30 апреля на территории Приамурья министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья ввело запрет на разведение костров в лесах и на дачных участках.

Просмотров всего: 108

#пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    19 минут назад

    Руководители муниципальных образований в ближайшее время должны проверить готовность населенных пунктов к природным пожарам, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

    Опять должны проверить.Не поздно ли господа проверяльщики. А что толку. Вы сезон сами начали с отжигов. А теперь население виновато. Это преднамеренные поджоги, привлеките военных. Они вам расскажут кто и где поджигает. Сейчас федеральную трассу начнут отжигать. А там и весь лес сожгут. Все одно и тоже. Ведь господа надзорные органы вами уже давно площади рассчитаны?! Теперь осталось копеечку поиметь и медальки раздать. А посадить все равно кого нибудь надо, не елку, так чиновника.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

За сутки амурчане 22 раза нарушили меры пожарной безопасности
Общество 5

Амурчанам запретили разводить костры в лесах
Происшествия

В Зейском районе третий день не могут найти рыбака
Происшествия 11

В Благовещенске один легковой автомобиль едва не сбросил другой с улицы Нагорной