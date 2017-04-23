Из-за пожаров в Сибири в области проверят муниципалитеты на готовность к пожарам

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За сутки, 29 апреля, на территории Амурской области зарегистрировали один природный пожар. Всего с начала пожароопасного сезона в этом году в Приамурье действовало 127 природных пожаров на общей площади свыше 20 тысяч гектаров. Чтобы не допустить ухудшения обстановки, главам городов и районов поставили задачу привести в готовность все силы и средства для борьбы с пожарами.

Экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Амурской области прошло 29 апреля. Участие в нем приняли представители министерств и главы поселений. Руководители муниципальных образований в ближайшее время должны проверить готовность населенных пунктов к природным пожарам, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Принять дополнительные меры решили из-за неблагоприятной пожароопасной ситуации. Каждые сутки в регионах Сибири фиксируют более 100 природных пожаров. В Иркутской области и Республике Бурятия сгорели 84 жилых дома, школа и детский сад. Возбуждено два уголовных дела против должностных лиц по статье «Халатность».

Установившаяся теплая и ветреная погода в Приамурье может привести к ухудшению ситуации на территории области. 1 и 2 мая в большинстве районов ожидается жаркая, ветреная погода без осадков, а также повышение дневных температур до +28 градусов и усиление юго-западного ветра в порывах до 17-22 метров в секунду.

С 30 апреля на территории Приамурья министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья ввело запрет на разведение костров в лесах и на дачных участках.

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#пожары #происшествия

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Нино Кохреидзе