Психически нездоровый мужчина в поезде Тында – Кисловодск зарезал пассажира

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Обвиняемого в убийстве пассажира в поезде Тында – Кисловодск требуют направить на принудительное психиатрическое лечение. Экспертиза признала его невменяемым.

Расследование уголовного дела по факту убийства, произошедшего 16 октября 2016 года в поезде, завершено, материалы направлены в суд. В убийстве одного пассажира и в причинении легкого вреда здоровью еще двоим обвиняется 35-летний житель Ростовской области.

Преступление ростовчанин совершил в плацкартном вагоне поезда Тында – Кисловодск. Выпив лишнего, он поссорился с соседом и нанес ему два удара ножом в грудную клетку и шею. Пострадавший от ранений скончался на месте. Разбушевавшийся пассажир на этом не остановился. В тамбуре он поссорился еще с двумя незнакомцами и, размахивая ножом и осколком стеклянного стакана, нанес ранения еще двоим. Все это случилось, когда состав проходил по территории Республики Бурятия.

Агрессивного пассажира сняли с поезда и заключили под стражу. Расследование проводили следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством.

Расследование завершено, материалы направили в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

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#криминал

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Нино Кохреидзе