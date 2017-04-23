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За сутки амурчане 22 раза нарушили меры пожарной безопасности

За сутки амурчане 22 раза нарушили меры пожарной безопасности
Фото: gpko-avangard.ru

29 апреля в Приамурье зарегистрировали один пал сухой травы, и выявили 22 факта нарушений мер пожарной безопасности.

За минувшие сутки инспекторы пожарного надзора провели 85 профилактических рейдов и выявили 22 нарушения мер пожарной безопасности. По всем выявленным фактам составили протоколы об административных нарушениях.

По данным мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства и «Амурской авиабазы», в Амурской области на 30 апреля первый класс пожарной опасности установлен в девяти районах: Константиновском, Михайловском, Тамбовском, Ивановском, Сковородинском, Тындинском, Шимановском, Магдагачинском и в Свободненском. В 10 районах на текущий момент действует второй класс пожарной опасности. Это Белогорский, Благовещенский, Мазановский, Ромненский, Архаринский, Бурейский, Завитинский, Октябрьский, Селемджинский и Серышевский районы. Наиболее напряженная ситуация в Зейском районе, там действует третий класс пожарной опасности.

С 30 апреля на территории Приамурья министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья ввело запрет на разведение костров в лесах и на дачных участках.

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#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    8 минут назад

    За минувшие сутки инспекторы пожарного надзора провели 85 профилактических рейдов и выявили 22 нарушения мер пожарной безопасности. По всем выявленным фактам составили протоколы об административных нарушениях.

    - А с себя не пробовали начать. По кому то и вышка плачет.

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