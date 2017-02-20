Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:55 0

Амурские заказники предлагают туристам трофейную рыбалку и фотоохоту

Амурские заказники предлагают туристам трофейную рыбалку и фотоохоту
Фото: amuroopt.ru

Трофейная охота на кабана в охранной зоне, спортивная рыбалка, сплав или прогулка верхом на лошади – амурские заказники предлагают туристам активный отдых на свежем воздухе. Свои программы подготовили семь амурских заказников, природный парк и центр охраны природы.

«Экологический туризм в области, к сожалению, тормозит слабое развитие инфраструктуры и отсутствие интереса у амурских турфирм к этому направлению. На сегодняшний день только одна компания заключила с Дирекцией по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий бессрочный договор. Остальные фирмы наши предложения проигнорировали. Но туристы приезжают. Наибольший интерес вызывают Амурский и Муравьевский заказники, где цветет лотос Комарова, и фактически единственный в Приамурье "сафари-парк" – Центр охраны природы "Зейский". Все эти места расположены недалеко от Благовещенска», – рассказывает охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Евгений Кузнецов.

От прогулок по уникальным местам с фотокамерой до трофейной рыбалки – такие развлечения предлагают практически все охраняемые территории. Для туристов, желающих понаблюдать за жизнью диких животных, специально установили вышки.

Главная особенность Амурского и Муравьевского заказников – возможность понаблюдать за редкими птицами. В этих районах гнездятся японские и даурские журавли, а также белые дальневосточные аисты.

В Воскресеновском заказнике для желающих готовы организовать трофейную охоту на кабана, а в Ташинском заказнике – сплав выходного дня.

Просмотров всего: 285

#Амурская осень #животные #природа #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

За сутки амурчане 22 раза нарушили меры пожарной безопасности
Общество 2

Рейс Благовещенск – Москва «ВИМ-Авиа» задерживается третий раз за неделю
Общество 5

Амурчанам запретили разводить костры в лесах
Происшествия

В Зейском районе третий день не могут найти рыбака