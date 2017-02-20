Амурские заказники предлагают туристам трофейную рыбалку и фотоохоту

Фото: amuroopt.ru

Трофейная охота на кабана в охранной зоне, спортивная рыбалка, сплав или прогулка верхом на лошади – амурские заказники предлагают туристам активный отдых на свежем воздухе. Свои программы подготовили семь амурских заказников, природный парк и центр охраны природы.

«Экологический туризм в области, к сожалению, тормозит слабое развитие инфраструктуры и отсутствие интереса у амурских турфирм к этому направлению. На сегодняшний день только одна компания заключила с Дирекцией по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий бессрочный договор. Остальные фирмы наши предложения проигнорировали. Но туристы приезжают. Наибольший интерес вызывают Амурский и Муравьевский заказники, где цветет лотос Комарова, и фактически единственный в Приамурье "сафари-парк" – Центр охраны природы "Зейский". Все эти места расположены недалеко от Благовещенска», – рассказывает охотовед Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Евгений Кузнецов.

От прогулок по уникальным местам с фотокамерой до трофейной рыбалки – такие развлечения предлагают практически все охраняемые территории. Для туристов, желающих понаблюдать за жизнью диких животных, специально установили вышки.

Главная особенность Амурского и Муравьевского заказников – возможность понаблюдать за редкими птицами. В этих районах гнездятся японские и даурские журавли, а также белые дальневосточные аисты.

В Воскресеновском заказнике для желающих готовы организовать трофейную охоту на кабана, а в Ташинском заказнике – сплав выходного дня.

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#Амурская осень #животные #природа #туризм

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Нино Кохреидзе