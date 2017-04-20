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ПВО на Дальнем Востоке привели в повышенную готовность

ПВО на Дальнем Востоке привели в повышенную готовность
Фото: ria.ru

Систему противовоздушной обороны России на территории ДФО решено привести в режим повышенной готовности. Об этом председатель комитета Совета Федерации Виктор Озеров сообщил РИА Новости.

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР… Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил России», – сказал сенатор.

Москва понимает, что Россия не является целью для ракетных запусков Северной Кореи, пояснил Виктор Озеров. «Но с другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», – приводит цитату председателя комитета Совета Федерации федеральное издание.

29 апреля южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Через несколько секунд после старта ракета взорвалась и упала на территории КНДР.

Информация о том, что воинские подразделения отправляются на границу с Северной Кореей, появилась в СМИ еще 20 апреля. Амурчане по What’sApp пересылали друг другу аудиозаписи, на которых разные люди рассказывали о колоннах военной техники, движущейся в сторону Приморского края. Тогда пресс-служба ВВО объяснила это плановой учебой.

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#военные #Дальний Восток

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