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«Дeтям вoйны» в Cвoбoднoм накануне 9 Мая подарят бесплатный проезд в маршрутках и буханку xлeбa

«Дeтям вoйны» в Cвoбoднoм накануне 9 Мая подарят бесплатный проезд в маршрутках и буханку xлeбa
Фото: smolensk-i.ru

Предприниматели Свободного 8 мая проведут несколько акций для ветеранов войны. Перевозчики обещают бесплатный проезд, владельцы продуктовых точек – хлеб, парикмахеры – стрижки. Об этом сообщает портал Gzt-sv.ru.

Акцию «Зеленый свет детям войны» ко Дню Победы объявили для вeтepaнoв вoйны и пoжилыx гopoжaн cтapшe 70 лeт, чьё дeтcтвo пpишлocь нa вoeнныe гoды.

Эти категории граждан предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, будут возить бесплатно в маршрутных такси. Многие магазины подарят ветеранам свежий хлеб в пакете, украшенном георгиевской ленточкой, а салоны красоты и парикмахерские приглашают пожилых людей на стрижку или прическу.

Просмотров всего: 210

#жизнь #праздники #Свободный

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    А романовскую колбасу будут раздавать?

  • Бублик

    Бублик
    3 часа назад

    Baska

    А романовскую колбасу будут раздавать?



    Если только тухлую.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Еликторат уже прикармливают к грядущим выборам?

    Ставленника на царствие Свободного)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    это трындец...... нати вам хлеба, и на автобус. Социальное государство, мать их.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    vertex

    Еликторат уже прикармливают к грядущим выборам?



    палюбому.. хлебом.. на выбарах будут маргарин раздавать, чтоб на тот хлеб мазали....

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Когда будет отчет по предоставлению жилья ветеранам? Сергей займись этим вопросом и потомки тебе спасибо скажут. Могу адрес ветерана в Райчихинске подсказать.

  • не депутат

    не депутат
    2 часа назад

    Что плохого в том, что предприниматели социально ориентируют свой бизнес накануне 9 мая? Труш, тебе вот слабо БЕЗВОЗМЕЗДНО что-нибудь сделать для ветерана? Хотя б потолок побелить, ты ведь в этом мастер

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Плохо что только один день в году вспоминаем о пожилых людях и ветеранах. В школах о войне дети видят только из фильмов.Надо вспомнить как это делалось в СССР. Только вот времени о заботе ветеранах мало и мало.

  • Roker

    Roker
    1 час назад

    Щ- щедрость

  • mikey007

    mikey007
    41 минута назад

    У ветеранов и Детей войны проезд и так бесплатный.

    Куда им 8 мая именно на маршрутных такси ехать непонятно.

    Как то по теме было бы еслиб 9 мая.

  • архивная

    архивная
    40 минут назад

    молодцы предприниматели,что проводят хоть такую акцию,что в их силах,а правительство Амурской области какую акцию проводят?наверное концерт,чтоб не было так печально...

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