Рейс Благовещенск-Москва «ВИМ-Авиа» задерживается третий раз за неделю

Фото: aex.ru

Вылета рейса 182 из Благовещенска в Москву пассажирам в благовещенском аэропорту придется ждать до 13:20. Причина задержки борта авиакомпании «ВИМ-Авиа» – ожидание воздушного судна с другого рейса в Москве.

Прибытие самолета в аэропорт Благовещенск ожидается в 1:.45 местного времени. На утренний рейс зарегистрировалось 172 пассажира, всего было продано 212 билетов. В здании аэровокзала пассажиров задержанного рейса обеспечат прохладительными напитками, багаж в камеру хранения примут бесплатно.

Рейс № 182 на этой неделе из-за замены воздушного судна задержался 24 апреля на три часа, 25 апреля ожидание составило более 6 часов.

Вылет рейса 182 Благовещенск-Домодедово 30 апреля ожидается в 13:20 по амурскому времени.

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Нино Кохреидзе