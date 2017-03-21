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Амурчанам запретили разводить костры в лесах

Амурчанам запретили разводить костры в лесах
Фото: oxygen21ya.blogspot.ru

Ограничение на посещение лесов и природных территорий ввело министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья. Разводить костры в лесах и на дачных участках запрещено с 30 апреля. Такие меры приняли в связи с ухудшением пожароопасной обстановки в регионе.

Следить за соблюдением введенных ограничений будут специальные патрули. Их число увеличили. Инспекторы будут патрулировать лесные зоны, прилегающие к населенным пунктам и садово-огородные участки садоводческих товариществ. Нарушителям грозят штрафы: для граждан они составят от 4 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.

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#жизнь #пожары #природа

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