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Переехавших с Байконура в Циолковский обеспечат жильем

Переехавших с Байконура в Циолковский обеспечат жильем

Социальные гарантии для тех, кто решит переехать с Байконура в Циолковский на постоянную работу, утвердил президент России Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ «О мерах по обеспечению социальных гарантий гражданам Российской Федерации, переехавшим в закрытое административно-территориальное образование Циолковский Амурской области для постоянной работы» президент страны подписал 29 апреля. Документ вступил в силу.

«Установить, что гражданам Российской Федерации, переехавшим в закрытое административно-территориальное образование Циолковский Амурской области с территории комплекса Байконур для постоянной работы в организациях Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", их филиалах и представительствах, периоды работы в организациях названной Корпорации, их филиалах и представительствах, расположенных на территории комплекса Байконур, засчитываются в стаж работы, дающий работникам организаций Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", их филиалов и представительств, расположенных на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами этого закрытого административно-территориального образования», – говорится в указе.

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#Дальний Восток #космодром #Циолковский

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