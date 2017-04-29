Международный фестиваль танца в Благовещенске завершился фейерверком

В субботу вечером, 29 апреля, международный фестиваль «Танцующий город» завершился фейерверком. На главной площади Благовещенска прошел гала-концерт, в котором приняли участие танцевальные коллективы, участвовавшие в хореографическом конкурсе «Область танца», ансамбль-юбиляр «Ровесники», а также зарубежные коллективы из КНР, Мексики и Сингапура.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», фестиваль «Танцующий город» был приурочен к 50-летнему юбилею ансамбля «Ровесники» и международному Дню танца. Участники провели танцевальный флешмоб и «обняли» один район столицы Приамурья.

В 16 часов прошел массовый парад, который завершился флешмобом. Взявшись за руки, участники «обняли» центральный район Благовещенска между улицами Ленина – Островского – Краснофллотской – Пионерской. Их было так много, что цепочка трижды обогнула выбранный участок. В итоге за руки взялись 3 589 человек.

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Василий Кленин