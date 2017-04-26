Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость
Сегодня, 20:32 0

Участники фестиваля «Танцующий город» обняли часть Благовещенска (фото)

Участники фестиваля «Танцующий город» обняли часть Благовещенска (фото)

Тысячи участников международного фестиваля «Танцующий город» со всех уголков России, из Китая, Мексики, Африки, Сингапура вышли в субботу, 29 апреля, на улицы Благовещенска. Фестиваль был приурочен 50-летнему юбилею ансамбля «Ровесников» и международному Дню танца. Участники фестиваля провели танцевальный флешмоб и «обняли» район столицы Приамурья.

На фестиваль приехали выпускники ансамбля «Ровесников» самых разных годов. Лариса Щербинина выпустилась в 1980 году. После она переехала жить на Украину. «Я не была в Благовещенске 22 года, но пропустить юбилей ансамбля не могла. Добираться пришлось окольными путями, через Китай», – призналась участница фестиваля.

К 16 часам тысячи танцоров собрались на площади Победы. Здесь находятся еще десятки выпускников, которые приехали из разных городов России: Краснодара, Москвы, Южно-Сахалинска и других. Они выпустились в разные годы, но все держатся вместе.

«Мы все друг друга знаем – неоднократно ездили на гастроли. Старшие помогали обучать младших», – пояснила Татьяна Ильиных.

Кроме самих «ровесников» в шествии приняли участие многие танцоры из других коллективов и совсем не танцоры. В огромном колонне прошли целые коллективы. Например, отдельных школ или даже банков. Жоан Йока проходит обучение в ДВОКУ. Сам же он родом из Конго.

«Я не танцевал. Но с радостью принял участие в шествии. Этот праздник похож на День независимости у нас, в Конго. Мы тоже устраиваем шествия, танцуем», – рассказал Жоан Йока.

Также в шествии приняли участие гости из Мексики, Сингапура и Китая.

Юйфэй Хуань прибыл в Благовещенск с делегацией из Китая в составе 28 человек. «Я знаю, что здесь сегодня отмечают русский праздник танца, – рассказал танцор из Хэйхэ. – И мы не могли это пропустить».

Елена Федина сказал, что этим фестивалем участники хотят показать, что за мир. И присутствие представителей самых разных народов это подтверждает.

В 16:30 участники фестиваля выстроились на площади, запустили в воздух тысячи воздушных шариков и построились в огромную эмблему ансамбля.

Затем они исполнили массовый танец. А под конец шествия выстроились в цепочку и окружили участок города по улицам Ленина – Островского – Краснофлотская – Пионерская.

В 18 часов на площади начался концерт танцевальных коллективов из Китая, Мексики и России, который вечером завершится салютом

.

Просмотров всего: 62

#культура #отдых #праздники

распечатать

Фотогалерея
+96
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Более тысячи военных провели репетицию военного парада в Белогорске
Культура

Хореографический конкурс «Область танца» в Благовещенске будет проводиться ежегодно
Культура 1

Благовещенск готовится к международному фестивалю «Танцующий город»
Культура 14

В Благовещенске открыли памятник основателю «Ровесников» Вячеславу Белоглазову