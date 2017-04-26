Участники фестиваля «Танцующий город» обняли часть Благовещенска (фото)

Тысячи участников международного фестиваля «Танцующий город» со всех уголков России, из Китая, Мексики, Африки, Сингапура вышли в субботу, 29 апреля, на улицы Благовещенска. Фестиваль был приурочен 50-летнему юбилею ансамбля «Ровесников» и международному Дню танца. Участники фестиваля провели танцевальный флешмоб и «обняли» район столицы Приамурья.

На фестиваль приехали выпускники ансамбля «Ровесников» самых разных годов. Лариса Щербинина выпустилась в 1980 году. После она переехала жить на Украину. «Я не была в Благовещенске 22 года, но пропустить юбилей ансамбля не могла. Добираться пришлось окольными путями, через Китай», – призналась участница фестиваля.

К 16 часам тысячи танцоров собрались на площади Победы. Здесь находятся еще десятки выпускников, которые приехали из разных городов России: Краснодара, Москвы, Южно-Сахалинска и других. Они выпустились в разные годы, но все держатся вместе.

«Мы все друг друга знаем – неоднократно ездили на гастроли. Старшие помогали обучать младших», – пояснила Татьяна Ильиных.

Кроме самих «ровесников» в шествии приняли участие многие танцоры из других коллективов и совсем не танцоры. В огромном колонне прошли целые коллективы. Например, отдельных школ или даже банков. Жоан Йока проходит обучение в ДВОКУ. Сам же он родом из Конго.

«Я не танцевал. Но с радостью принял участие в шествии. Этот праздник похож на День независимости у нас, в Конго. Мы тоже устраиваем шествия, танцуем», – рассказал Жоан Йока.

Также в шествии приняли участие гости из Мексики, Сингапура и Китая.

Юйфэй Хуань прибыл в Благовещенск с делегацией из Китая в составе 28 человек. «Я знаю, что здесь сегодня отмечают русский праздник танца, – рассказал танцор из Хэйхэ. – И мы не могли это пропустить».

Елена Федина сказал, что этим фестивалем участники хотят показать, что за мир. И присутствие представителей самых разных народов это подтверждает.

В 16:30 участники фестиваля выстроились на площади, запустили в воздух тысячи воздушных шариков и построились в огромную эмблему ансамбля.

Затем они исполнили массовый танец. А под конец шествия выстроились в цепочку и окружили участок города по улицам Ленина – Островского – Краснофлотская – Пионерская.

В 18 часов на площади начался концерт танцевальных коллективов из Китая, Мексики и России, который вечером завершится салютом

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Василий Кленин