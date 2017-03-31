Маленькой амурчанке требуется помощь на приобретение аппарата для ходьбы

Двухлетней девочке – Евгении Дудченко – требуются средства для того, чтобы приобрести аппарат для ходьбы. У ребенка врожденный диагноз – множественный артрогрипоз при контрактуре конечностей с деформацией позвоночника.

«Мы были на лечении в научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Турнера, – рассказала мама Евгении Татьяна Дудченко. – И там нам сказали, что необходимо приобрести шинно-пластиковый аппарат для ходьбы с поясничным корсетом».

Татьяна Александровна пояснила, что они с мужем связались с производителями аппаратов. В общем, они стоят около 200 тысяч рублей, но они нашли аппарат за 120 тысяч. Его соберут в течение месяца. Сейчас семья девочки собирает средства на этот аппарат.

Деньги можно перечислить на счет в Сбербанке: 4081 7810 9030 0036 7287.

Карта: 639002039014018213.

Мобильный банк: 8 924 148 17 19.

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#дети #здоровье #соцзащита

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Василий Кленин