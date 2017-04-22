Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:52 0

Райчихинскую семью переселили из ветхого жилья

Райчихинскую семью переселили из ветхого жилья
Фото: Руза24.ru

Семья из Райчихинска получила ключи от новой квартиры в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Городским властям для выполнения годового плана нужно переселить райчихинцев в 18 новых квартир. До сентября они рассчитывают этот план выполнить.

За время реализации программы уже переселены амурчане, проживавшие в аварийном жилом фонде общей площадью 124,4 тысячи квадратных метров. Новые квартиры получили более 7 тысяч человек, построен 101 многоквартирный дом на территории 17 муниципальных образований.

В 2016 году расселены граждане, проживавшие в 34,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. До 1 сентября 2017 года по программе расселить граждан еще из 33,90 тысячи квадратных метров муниципального фонда, находящегося в аварийном состоянии. В области продолжается активная работа по формированию реестра готового жилья для приобретения уже построенных квартир у собственников, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ.

Просмотров всего: 226

#ЖКХ #Райчихинск

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Завитинске и Новобурейском начался капитальный ремонт многоквартирных домов
Общество 38

Областное правительство вышло на субботник
Общество 1

Сотрудники областного правительства и администрации Благовещенска выйдут на уборку города
Власть 6

Тратить на капремонт домов в Приамурье будут больше