Райчихинскую семью переселили из ветхого жилья

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Семья из Райчихинска получила ключи от новой квартиры в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Городским властям для выполнения годового плана нужно переселить райчихинцев в 18 новых квартир. До сентября они рассчитывают этот план выполнить.

За время реализации программы уже переселены амурчане, проживавшие в аварийном жилом фонде общей площадью 124,4 тысячи квадратных метров. Новые квартиры получили более 7 тысяч человек, построен 101 многоквартирный дом на территории 17 муниципальных образований.

В 2016 году расселены граждане, проживавшие в 34,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья. До 1 сентября 2017 года по программе расселить граждан еще из 33,90 тысячи квадратных метров муниципального фонда, находящегося в аварийном состоянии. В области продолжается активная работа по формированию реестра готового жилья для приобретения уже построенных квартир у собственников, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ.

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#ЖКХ #Райчихинск

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Василий Кленин