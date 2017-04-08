В Зейском районе третий день не могут найти рыбака

Фото: t-fakt.ru

В Зейском районе пропал рыбак, который с компанией выехал в окрестности села Николаевка. В среду, 26 апреля, трое амурчан выехали на рыбалку. На следующий день один из рыбаков 1976 года рождения ушел с места стоянки и не вернулся. Чуть позже, на автодороге Зея – Юбилейный в 29 километрах от города Зея были обнаружены личные вещи пропавшего.

В субботу, 29 апреля, около десяти часов утра на поиски амурчанина выехали спасатели поисково-спасательной группы Зеи и сотрудник полиции. По информации на 17:00 поиски еще ведутся, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Василий Кленин