Более тысячи военных провели репетицию военного парада в Белогорске

Фото: www.belogorck.ru

В субботу, 29 апреля, с 10 утра около 1 200 человек личного состава в Белогорске репетировали парад на площади имени 30-летия Победы. Впервые в сводные роты батальона включены две роты военнослужащих-женщин, сводная рота юнармейцев и две сводные роты кадетских классов. По улицам города прошли 25 военных машин: боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки, реактивные системы залпового огня.

По приказу командующего 35-й Армии состоятся репетиции также 4 и 6 мая. В связи с этим движение транспорта в центральной части города будет ограничено.

С 10:00 до 13:00 будет перекрыт участок улицы Кирова от. В это время движение автобусов маршрутов № 1К, № 1Д, № 5, № 11, № 21, № 22, № 108 в прямом направлении будут осуществляться от улицам Вокзальная – Ленина – Красноармейская – Кирова и далее по маршрутам. В обратном направлении по улицам Кирова – Красноармейская – Ленина – Партизанская – Вокзальная. Пассажирские перевозки по регулярным автобусным маршрутам № 4,№ 5, № 5Д, № 6, № 7, № 8, № 11, № 12, № 22, № 113 в обратном направлении автобуса будут осуществляться с путепровода по улицам Ленина – Партизанская – Вокзальная, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #военные #праздники

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Василий Кленин