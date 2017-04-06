В Завитинске и Новобурейском начался капитальный ремонт многоквартирных домов

Фото: www.onduline.ru

В конце апреля начались работы по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах в поселке Новобурейский, расположенных по адресам: улица Героя Суворова, 8 и улица Зеленая, 32, а также в Завитинске – улица Луговая, 4 и улица Кооперативная, 4. Работы на объектах выполняет подрядная организация ООО «Генстрой».

«На объектах подрядная организация обновит стропильную систему, которая служит внутренней опорой крыши. Строители полностью заменят внешнее покрытие – кровельный материал, – рассказывает генеральный директор Фонда капремонта Амурской области Сергей Батурин. – В результате ремонтных работ в многоквартирных домах обновится система ливнестоков, теплоизоляция и гидроизоляция. В ремонте применяются современные высокотехнологичные материалы, которые позволят увеличить эксплуатационные и технические характеристики многоквартирных домов».

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в 2017 году в Приамурье будет отремонтировано 203 многоквартирных дома, из них 32 многоквартирных дома уже введены в эксплуатацию.

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#ЖКХ #Завитинск

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Василий Кленин