Амурские пограничники вышли на охрану водных границ России (фото)

В субботу, 29 апреля, амурские речные пограничники торжественно открыли сезон навигации. Два сторожевых корабля, экипажи которых лучше всех подготовились к несению пограничной службы, получили право первыми выйти на охрану границы. В этом году в сравнении с 2016-м навигация началась на день раньше.

Несение сторожевой службы началось с торжественного построения на территории воинской части речных пограничников. На нем объявили, какие два пограничных корабля выйдут на охрану госграницы. С осени, особенно два последних перед навигацией месяца, все пограничники готовят технику к несению службы. И первыми на реки Амурской области выходят те, чьи экипажи подготовили корабли лучше всего.

По традиции, речникам, выходящим на охрану границы первыми, на построении вручили двух запеченных поросят.

Кстати, охрану границы амурские речники начали раньше открытия навигации. В марте в районе слияния рек Амур и Зея на судах на воздушной подушке они спасли детей, которые оказались на льду.

После построения два экипажа прошли на свои корабли и отправились на несение службы на речной границе.

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Василий Кленин