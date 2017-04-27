В Благовещенске один легковой автомобиль едва не сбросил другой с улицы Нагорной

В субботу, 29 апреля, в Благовещенске столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло на улице Нагорной. Одна из машин с силой врезалась в другую, едва не сбросив ее с проезжей части. Отброшенный автомобиль остановили деревья.

Как сообщает ИА «Сканер», Nissan March задним ходом выезжал на проезжую часть с прилегающей территории. Он не уступил автомобилю Toyota Mark II, который двигался по Нагорной в сторону Ленина. «Марк» на скорости врезался в бок Nissan March и отбросил его к деревьям, растущим на обочине. Nissan получил серьезные повреждения. Пострадавших нет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Василий Кленин